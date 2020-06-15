雖然現在新冠肺炎疫情趨緩，但抗菌液、滅菌產品仍然暢銷，消基會今天踢爆網購平台上的12家抗菌液品牌，在未取得衛福部食藥署認證許可的情況下，竟宣稱具備療效，多達58％的產品標示不全，呼籲消費者多用酒精、肥皂，減少權益受損機會。

消基會日前於Pchome、Momo、Yahoo、udn、東森購物、博客來等國內網購平台中，挑選SENGI、醫菌靈、UMM、ADD＋、優生、收納王妃、黃金盾、妲己佳人、安泰菌、魔立奇肌、小鹿山丘等12個品牌進行檢測，發現全數產品在未取得食藥署醫材或藥品的認證下，竟宣稱具備療效，已觸犯衛福部針對乾洗手的法律規範。

例如SENGI牌的乾洗手噴霧，宣稱能有效抗菌流感病毒、大腸桿菌、金黃色葡萄球菌，抗菌效果達99.99％，已明顯違反藥事法規定。

依照衛福部食藥署藥字第1099901918號函釋，含酒精成分的乾洗手產品管理，若作為醫療用途如殺菌、消毒、手術前消毒等用途，應以藥品列管，但作為一般手部、皮膚清潔之用，可以一般商品列管，但不得宣稱殺菌、消毒等醫療效能，違者可依藥事法地69條處新台幣60萬以上2500萬以下罰緩。

除抽測12件品項未取得衛福部核可外，還有7件產品未將成份標示於販售頁面，違規內容包含未標示品牌、製造商、成份內容等，就算有部分產品標有酒精，也未進一步指出酒精含量為多少。

消基會副檢驗長麥富德表示，這些未明確進行標示的產品，或許內容物都含有酒精，但在未揭露的情況下，仍會讓消費者在購買時有疑慮，況且這12件產品價格從260元到799元都有，容量卻只有100ml價格偏高，呼籲廠商既然賣這麼高的價格，就應該把資訊正確揭露，並向衛福部申請認證。

消基會秘書長吳榮達補充，許多產品會用有通過認證吸引消費者，但事實上這些產品的認證根本沒用，以SGS來說，指的是在特定空間、特定時間、特定條件下具備效果，並不代表適用所有時間與場合，在產品中更發現有廠商用歐盟有機認證當賣點，但有機認證應適用於農產品，放在抗菌液上做行銷根本莫名其妙。

消基會提醒民眾，市售乾洗手產品標示不全，又未通過食藥署驗證，若要維持手部衛生，最好還是用75％酒精，或用肥皂洗手才有效。

(中時 )