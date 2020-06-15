大陸房價持續攀升，大陸國家統計局15日公布5月份70個大中城市房價指數，連升56個月，但升幅繼續收窄。

路透根據統計局公布數據測算，5月70個大中城市新建商品住宅價格指數，和上年同期相比，升幅達4.9％，升幅較上月收窄0.2個百分點，升勢延續56個月，但漲幅繼續收窄。

統計局城市司首席統計師孔鵬稱，5月份，初步測算，4個一線城市新建商品住宅銷售價格較上月上漲0.7％，升幅比上月擴大0.5個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別上升0.5％、0.8％、0.3％和0.6％。

孔鵬表示，5月生產生活秩序持續恢復，住房需求得到進一步釋放，70個大中城市房地產市場總體穩定，價格略有上漲，各線城市新建商品住宅銷售價格的月增率均略有擴大，二手住宅升幅與上月相同或微擴。

孔鵬稱，5月份，初步測算，一線城市新建商品住宅銷售價格年增2.9％，升幅與上月相同；二手住宅銷售價格年增4.1％，升幅比上月擴大1.1個百分點。

(工商 )