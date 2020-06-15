金管會「內升」戰隊就位。金管會常務副主委確定由銀行局長邱淑貞升任，現任銀行局副局長莊琇媛則升任銀行局長，二職位在15日生效，至此金管會從主委黃天牧、常務副主委及各局局長都是內部升任的陣容正式確定，被視為最「激勵公務士氣」的典範。

前任金管會主委顧立雄轉任國安會秘書長，遺缺由金管會常務副主委黃天牧升任，先前證期局局長王詠心退休，也是由原證期局副局長張振山升任，證期局主秘郭佳君則升任副局長，組長高晶萍升任證期局主秘。邱淑貞升常務副主委、莊琇媛升銀行局長，這波金管會除政務副主委是由首任金管會駐會檢察官許永欽轉任外，其餘都是內升。

邱淑貞是美國波士頓大學法學院國際銀行組碩士，外語及法學能力極強，曾歷任金管會銀行局組長、主秘、副局長，金管會綜規處處長、主秘，2017年8月升任銀行局長至今。

新任銀行局長莊琇媛則是政大財稅學系、政大財政研究所碩士，在銀行局歷任科長、專門委員、稽核、副組長、組長、主秘，對銀行法規及金控管理等都相當熟悉，在2016年9月升任銀行局副局長，算是重點栽培人才，外語、口才及應對能力亦極佳。

(工商 )