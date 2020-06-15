某遊戲公司許姓員工，與公司郭姓美術總監有私怨，去年在臉書PO文罵郭是「垃圾廢物」、「纜趴甜」、「黑山老妖」，引來不少人留言回應，其中許男的友人陳男回應「懶趴小是天生的」。郭憤而提告，台北地檢署依加重誹謗罪嫌起訴許、陳2人。

起訴指出，許男為某遊戲公司高級技術人員，與同公司美術總監郭男不睦，去年7月1日下午在臉書PO文「某公司的美術總監真的是垃圾廢物幹」，引來不少人留言回應。

許男陸續回覆網友留言，一面發酸文：「就是一棵爛樹幹！遊戲界禍害，專砍比他好的高手，還不准其他子公司錄用，真心垃圾」、「因為他讓我很火，真的是垃圾都過的比人好」、「這人物的評價好像沒好過呀！只有越來越爛XD」、「這次扯的是朋友應徵子公司，結果因為是被他砍掉的，所以不能再錄用，這是什麼道理？你看不爽的人，別人要錄用都不行，誰才是老闆阿」。

許男還PO文「他的纜趴甜，老總愛」、「你看過倩女幽魂嗎？不就是那棵黑山老妖XD」、「賠了公司多少案子，還是一樣飛黃騰達，真 的是讓人看了很生氣，公司倒就是這種人害的」，其中，許男友人陳男留言回應「懶趴小84(不是)他的錯」、「懶趴小是天生的，過60年還是一樣」。事後郭男因上網發現許男及大批網友發言，報警提告。

檢方調查後，依加重誹謗罪嫌起訴許、陳2人，至於其餘網友因罪嫌不足，另予不起訴處分。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)