印尼考慮成立「旅行安全圈」首先納入中韓日澳，外傳泰國也擬對部份國家放寬旅遊限制，但不包括臺灣。外交部今天表示，我國未來是否與印尼相互開放邊境，必須根據印尼疫情狀況進行評估。泰國並未排除將臺灣列在優先名單內，但必須先確認邊境管制等配套措施，才能送內閣會議討論。

外交部發言人歐江安指出，有關印尼政府規劃與部份國家洽商成立「旅行安全圈」一事，由於防疫安全是我國最優先考量，基於「邊境風險嚴守，國內鬆綁」的原則，我國未來是否與印尼相互開放邊境，必須根據印尼疫情狀況進行評估，並經臺印雙邊就檢疫規範進行協商後決定。

外交部已請駐印尼代表處密切關注本案，隨時掌握後續相關發展。

在泰國方面，至6月12日止，泰國累計確診病例3121例，解除隔離出院者累計2987例，累計死亡病例58人，迄今已經連續18日無本土確診病例。泰國政府刻正研議將部份疫情控制得宜國家納入「旅行安全圈」，以重振觀光業。

她說，我國防疫成效有目共睹，根據駐泰國代表處洽繫泰國當局瞭解獲吿，泰方並未排除將臺灣列在優先名單內，但是必須先確認邊境管制等配套措施後，才能送內閣會議討論，因此目前尚無正式清單。

(中時 )