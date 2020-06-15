繼大陸100多個城市陸續發放當地版消費券後，全國版消費券來了！支付寶15日透露，從7月1日起連續17天發放大陸全國通用的消費券，此次發券補貼總規模高達100億（人民幣，下同），這也是消費券的首次全國性動作，支持大陸全國通用，商家報名於即日開啟，大陸全國商家只要在支付寶搜尋「消費券報名」，完成報名後即可在7月支持消費券核銷。

《新浪財經》報導，支付寶消費券產品經理陳冠華表示，再小的店都能報名，而且步驟極其簡單，只需要填寫店名、行業和營業地址即可。

之前的研究數據顯示，每發放1元支付寶消費券，可拉動8元消費，支持消費券的小店，其收入比發消費券前一周月增長73.4％。由於消費券對拉動大陸內需，刺激小店經濟作用明顯，大陸兩會期間，多位代表委員建議消費券成為長期政策，並向小店傾斜。大陸全國政協委員、大陸證監會原主席肖鋼就建議，發放小店專項消費券、精準扶持，額度不宜太大。

螞蟻集團CEO胡曉明在5月宣布，會全面開放消費券技術，第一步就是先給小店安排，此次，支付寶一方面把支持滿減的門檻降到最低，滿10元就能減2元，讓小店也能用得上，另一方面開通了小店自己加碼發消費券的工具，全面助力小店數位化和銷量回升。

數據顯示，疫情衝擊反而催生了一大批小店數位化轉型，比如接入外賣拓展客流，開通無接觸貸款，支持消費券核銷等，截至目前，大陸全國已有1200萬小店單周收入實現了年增長。

(旺報 )