鍾姓男子酒後騎機車遭警攔查，酒測時吹了27次都失敗，警方認定他故意吹氣不足拒檢，開罰9萬元並吊銷駕照。鍾男不服提告，認為警方舉發程序有瑕疵，但台北地院不採信，認定他消極拒測，判他敗訴。

鍾男提告主張，去年3月20日凌晨2時許，他騎機車行機台北橋往三重方向遭警攔查，警方要求酒測，他配合吹氣20多次，因吹氣不足致酒測失敗，但員警未告知他拒測後果，就逕行開罰，舉發程序有瑕疵，請求撤罰。

鍾男並說，他吹氣不足是因心肺功能不良，沒有要拒測，並提出診斷證明書及肺功能檢測圖佐證。

台北市交通事件裁決所則抗辯，員警多次教導鍾男如何酒測，鍾男卻一再吹氣不足致失敗，警方有告知若不配合將開罰，最後鍾男仍然拒絕，警方才開立拒測罰單。

法官勘驗員警密錄器，確認員警有告知拒測後果，酒測器也經經濟部標準檢驗局認證，鍾男卻仍吹氣不足27次；鍾男雖提出診斷證明，但因該證明是去年9月作成，不能代表案發當下的身體狀況，且影片中鍾男談吐正常，未表明有氣喘疾病，故認定他以消極推諉方式拒測。

(中時 )