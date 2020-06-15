達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）周日接受CBS訪問時表示，對抗新冠肺炎疫情的公共衛生程序與政府為初現的經濟復甦撥款一樣重要，但目前為止，美國降低疫情擴散的努力並未貫徹始終。

卡普蘭表示，專家告訴他，民眾廣泛配戴口罩，以及良好的測試與接觸史追蹤「至關重要」。他表示，美國經濟復甦取決於有效防控新冠肺炎疫情的公衛措施，「我們防疫做得多好，將決定我們多快復甦，如果我們做得好，我們將加速成長。但現在，美國在這方面的努力相當不穩定」。

卡普蘭表示，聯準會官員已假設新冠肺炎確診數攀升是重啟經濟的一部分，我們所關注的是確診患者是否多到會壓垮醫療照護系統，而目前我們完全沒看到有這個現象。

他並表示，美國失業率將持續下滑，我們將在6、7月看到由負轉正的就業增長，但即使如此，今年底失業率仍將達到8%或更高。在這點上，國會的支出將非常重要。被問及他是否指國會應該通過更多撥款，卡普蘭表示做為央行官員，他不便就財政授權進行評論。

(時報資訊)