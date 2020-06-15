其祥-KY(1258)今日舉行股東會，今年營運重心將放在各營運區域對疫情的處理，由於其祥營運主要集中在馬來西亞和新加坡，受到疫情影響星、馬的封城及邊境管控措拖，影響營運表現，公司採取分組辦工及預防性備料等，以因應未來的不確定性，對今年持審慎看法，盼能穩健營運。

其祥2019年因馬來西亞政經因素等，使得市場波動影響毛雞價格下跌，再加上星馬兩個新廠開始提列折舊，及追求高品質產品使得雞雙飼養成本增加，2019年營收30.39億元，稅後淨損1.25億元，每股稅後淨損3.39元。

其祥強調，公司以專利技術乳酸菌及無毒生態圈方式飼養雞隻，近年努力擴大產能及進行垂直整合，有效提升養效率並擴大營收，目前坐穩新加坡前三大地位，與馬來西亞種雞場的垂直整合計劃，除了可推升公司營收成長外，並可擴大馬來西亞市場版圖，也可穩定雛雞進貨價格及控管成本，還能進一步掌握趨雞品質提高成雞育成率。

其祥強調，集團擁有乳酸菌先進科技所飼養的雞隻，自有品牌包括櫻花雞及其祥康樂雞，將積極推展不用抗生素的無毒品牌雞至亞洲市場，未來也規劃將乳酸菌技術擴大應用至蔬菜，希望從雞隻的飼養、堆肥及蔬菜種植，建構一個真正的環保生態圈。

(時報資訊)