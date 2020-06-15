中美新冠肺炎疫情再起疑慮漸增，儘管美系客戶新機因增加TOF等新應用，給玉晶光(3406)下半年預估量略高於去年同期，但新冠肺炎疫情及中美貿易戰變數，讓玉晶光審慎看待下半年市場需求，陳天慶表示，下半年仍需看客戶拉貨，但樂觀看待公司未來營運及光學鏡頭產業前景。

玉晶光今天舉行股東會，陳天慶在會後接受記者採訪，受到新冠肺炎疫情影響，傳聞蘋果下半年新機將延後推出，加上中美貿易戰，讓陳天慶對下半年市場看法謹慎，但對公司未來營運及光學產業中長期前景還是很樂觀。

陳天慶表示，下半年是我們傳統旺季，新機認證狀況還算順利，新產能開出來也很健康，稼動率還算不錯，客戶訂單狀況沒有太大影響，由於美系客戶新機增加TOF等新應用，今年下半年預估量略高於去年同期，但因全球新冠肺炎疫情未止，疫情如何演變難以預測，加上中美貿易磨擦問題，下半年營運還是得看客戶拉貨狀況，我們能掌握的就是把產品品質、生產良率及效率做好，產銷平衡，讓客戶滿意。

據了解，今年蘋果iPhone新機新增TOP鏡頭因加上LiDAR，為3P設計，具收發功能，可以測距及感測地形，至於新鏡頭亦採用7P，目前玉晶光中高階鏡頭比重約佔60%到70%，高於去年此時佔比約45%，其中1000萬畫素以上的產品佔前5月合併營收逾60%，千萬畫素以下產品佔比不到20%。

看好中高階智慧型手機鏡頭需求，由旗下百分百持股的玉晶光廈門子公司參與廈門祥盛特種玻璃現增，投資金額為人民幣2.2億元(折合新台幣約9.56億元)，另還規畫斥資新台幣34.64億元用以購買機器設備，合計這兩項投資案的總金額上看新台幣44.2億元；玉晶光總經理郭英理表示，廈門3個廠區中的兩個廠區，一個已全線開出，另一個廠將於6月底全線開工，第3座則將於8月全線開工，由於產品有4P到7P，預估今年新增產能約15%到22%。

根據玉晶光財報，去年實際支付資本支出約30億元現金，今年將依市場需求支出，有可能比去年多。

在車載鏡頭方面，玉晶光針對歐美及日系廠商Tier 1廠開發的車載鏡頭已小量出貨，不過由於車載鏡頭認證期長，目前還只是小量，放量時間還要再等待。

(時報資訊)