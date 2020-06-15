因新冠肺炎爆發，蘋果供應鏈廠商被迫關廠停工，近日因疫情趨緩，供應鏈廠商也陸續復工生產。分析師指出，目前蘋果相關供應鏈和生產已經恢復至疫情爆發前的水準。

外媒報導，Loup Ventures分析師孟斯特（Gene Munster）指出，截至6月中旬，蘋果供應鏈和生產似乎已經回到2020年1月上旬的水平，「我們認為，蘋果供應鏈營運已經恢復正常」。

孟斯特是根據蘋果官網iPhone和iPad的發貨時間得出此結論。根據蘋果官網顯示，目前64GB的iPhone 11和iPhone 11 Pro交貨時間已經從3月13日的13.6天、5月14日的9.7天，降至目前的1.6天；AirPods 2和AirPods Pro的交貨時間也從2月14日的15.4天下降至目前的1.7天。

至於市場傳出iPhone 12恐受疫情而延遲發表，孟斯特則認為，目前情況還算樂觀，iPhone 12推遲發布時間可能性很低，甚至可能不會延遲，依然在9月發佈。

蘋果首場線上舉辦的WWDC將於23日凌晨登場，市場預期將有新版作業系統升級，市場並猜測可能公布首款以Arm架構處理器打造的MacBook，以及可能有新的iMac系列機種亮相。

(中時電子報)