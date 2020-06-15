江啟臣祝賀陸官建校96週年。（摘自江啟臣臉書）

蔡總統常以「與XX站在一起」表示立場；陸軍官校將在明天 (16日)慶祝建校96週年，國民黨主席江啟臣今天在臉書也強調國民黨與陸官的特殊淵源及情感，會永遠與支持中華民國的陸官「站在一起」；他也用陸官校歌中「親愛精誠，繼續永守」8個字，慶祝陸官96週年校慶，並呼籲國人相親相愛、精益求精、誠心誠意，永遠守護中華民國及我們的家園。

江啟臣說，陸官建校96年，從廣州黃埔、南京、武漢、成都，到高雄鳳山，時空環境不斷更迭，但是一路傳承的黃埔精神，永不消失！

他說，回想陸官的起源，和國民黨密不可分。民國13年，國父孫中山先生組建中國國民黨陸軍軍官學校（今日陸官的前身），任命本黨軍事委員會委員蔣中正先生為創校校長，更於開學時頒發「三民主義，吾黨所宗，以建民國，以進大同…」的書面訓詞，後來成為中華民國國歌歌詞，意義非凡。

他說，他特別強調國民黨這段與陸軍軍官學校的特殊淵源與情感，因為很多人已經忘記了這麼重要的歷史，但國民黨一定不會忘記，而且永遠與支持中華民國的陸官站在一起。

江啟臣說，這幾年來，軍人的社會形象，在政府推動的所謂「年金改革」過程中，遭到刻意抹黑與污衊，令人心痛！軍人的形象受到打擊，就是國家形象受打擊。如何維護國軍形象，同時保障軍人家庭生活，在榮退後開創更豐富的人生，始終是國民黨關注、努力的重點之一，也是他作為國民黨主席，對於國軍的嚴肅承諾！

他說，黃埔精神是「親愛精誠」，也可以是團結、奮鬥、負責、犧牲，更可以是不怕苦、不怕難、不怕死的「三不怕」精神。這樣的精神支撐著中華民國陸軍一路與國家走過苦難，不改其志。陸官歷屆畢業生對於中華民國的忠誠，為國家在統一、抗戰、戡亂，以及現在保衛台、澎、金、馬時期所付出的犧牲與奉獻，永遠是我們國家最堅定的力量！

江啟臣特別提到，黃埔軍校大門對聯其中的一句話是「完成革命始回頭」。這種義無反顧的精神，也應該是國民黨上下在協助國家抵抗外侮、確保中華民國憲政體制時，必須銘記在心、戮力實踐的。

江啟臣呼籲，讓我們一起用陸官校歌中「親愛精誠，繼續永守」8 個字，慶祝陸官96週年校慶，同時呼籲全體國民要相親相愛、精益求精、誠心誠意，永遠守護中華民國，一起守護我們的家園！

(中時 )