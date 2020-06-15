除非已經認定對方，否則交往時最好是「財不露白」？一名男子與女友才交往3個月，第一次邀請她來家裡，豈料女友竟帶著媽媽、弟弟全家5口來參觀，看完他河景露台4房大樓後超級滿意，直接開口說結婚後帶全家一起來住，讓他超級傻眼。

男子在社群媒體Dcard發文表示，他31歲、女友26歲，兩人認識1年多交往3個月，只到牽手階段。他第一次邀請女友到自己家，誰知一開門發現除了女友，還有女友她媽、她弟和她弟2個小孩，一家5口一起來。

原PO的家位於電梯大樓14樓、面對河景擁有露台，4房2廳3衛雙車位，旁邊就是河濱公園。女友一家當場就表示「非常滿意」，更說小孩子在這邊成長環境非常好。

當晚和女友聊天，原PO也才知道女友的複雜家庭：爸媽離婚，弟弟才24歲就跟2個女友未婚生子。更恐怖的是，女友希望結婚後把她的家人接來一起住，還說婚後不想生小孩，讓原PO當場傻眼拒絕，更直接分手。

原PO表示，因為某些原因繼承外公外婆財產，所以擁有店面和房子，也不算自己的本事，但這不代表自己要被招贅還帶房子跟店面當嫁妝。更感嘆說：「交往時真的財不露白，連嘴都沒親過就在肖想我的財產了」。

(中時電子報)