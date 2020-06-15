雨季到來，氣象局昨午後針對新北發布大雷雨訊息，新北多處出現積水災情，八里區左岸自行車道發生路樹倒塌意外，令行經民眾驚嚇不已；新北市議員鄭宇恩表示，颱風汛期到來，市府應超前部署，加強樹木及路樹的健康檢查，提早防除樹木疾病、減少路倒情形。

鄭宇恩指出，雨季到來各地出現路樹因強烈風雨倒塌情形，台南上月甚至發生路樹倒塌致騎士不幸身亡，台南市長黃偉哲於是下令召開「路樹倒伏處理平台」邀集相關單位檢討建立全市路樹處理SOP。

鄭宇恩說，八里區左岸自行車道適逢假日總是有滿滿遊客、平日是居民們散步休憩的重要地點，昨日新北下起滂沱大雷雨，八里左岸路樹不堪強降雨襲擊，發生路樹傾倒，路樹直接傾倒在自行車道，所幸當時未有人行經，否則後果不堪設想。

鄭宇恩表示，獲報後緊急到場會勘，據她了解自行車道的轄管是高灘地工程管理處，或許不似景觀處管轄公園擁有植栽景觀的專業，但既然牽涉到市民的生命財產安全，市府就應更審慎處理、超前部署，跨部門合作辦理自行車道沿線路樹的總體檢，提前防除樹木疾病，讓市民及遊客行經時更安心。

(中時 )