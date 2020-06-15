◎還有梅雨！梅雨鋒面恐在周末報到

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，今年「梅雨季」第4道鋒面，結構是「滯留鋒」、且伴隨「西南氣流」；最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，21日「滯留鋒」仍在北部海面徘徊；美國模式則模擬，下周日「滯留鋒」已南下、影響台灣。由於是第7天的模擬，有「不確定性」存在，何況兩模式還不一致，會如何調整？應密切觀察。

◎12品牌抗菌液遭踢爆！未取得衛福部許可宣稱療效

雖然現在新冠肺炎疫情趨緩，但抗菌液、滅菌產品仍然暢銷，消基會今天踢爆網購平台上的12家抗菌液品牌，在未取得衛福部食藥署認證許可的情況下，竟宣稱具備療效，多達58％的產品標示不全，呼籲消費者多用酒精、肥皂，減少權益受損機會。

◎華航倫敦線7月每週一班客機 長程線提供熱食

華航今日宣布，自7月起增加部分客運航班，如日本東京、曼谷、新加坡、洛杉磯、舊金山等，其中，倫敦航線短期調整改降希斯洛機場，每周一個航班載客；另自6月16日起，長程線恢復提供熱食。

◎台日重疊海域漁船作業 外交部：依法令規定護漁

針對宜蘭漁民團體受藍委之邀召開記者會，外交部今天重申我國對釣魚臺列嶼的主權不會有任何改變。目前政府正全力處理此一爭議，盼能圓滿落幕。至於八重山群島以南重疊海域作業問題，在達成協議前，政府會依相關法令規定護漁，致力維護我漁民權益。

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(中時電子報)