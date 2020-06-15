新冠肺炎重創各產業，為了鼓勵青年及早進入職場穩定就業，勞動部即日起開辦「青年就業獎勵計畫」，針對今年9月底前應屆畢業的15至29歲青年，穩定就業6個月就提供最高3萬元就業獎勵，預計協助8萬名青年，鼓勵社會新鮮人積極尋職並穩定就業。

勞動部日前在行政院會報告「應屆畢業青年就業措施」，規劃透過「衝就業」、「練專長」、「興僱用」策略，希望協助今年28萬名應屆畢業生順利就業；即日起針對應屆畢業青年只要在今年6月15日至9月30日間就業，連續受僱於同一雇主滿90日，一次發給2萬元就業獎勵金；如持續受僱於同一雇主滿180日，再加發1萬元，合計最高發給3萬元。

勞動部也說，考量青年於畢業前可能已陸續開始尋職就業，1月15日至6月15日間就業且持續受僱中，也納為本計畫適用對象，但受僱期間計算仍要從6月15日起計算。

勞動部提醒，已在線上登錄參加「青年就業獎勵計畫」的青年，可以在連續受僱於同一雇主滿90日起的三個月內，備妥身分證、畢業證書及存摺封面等影本資料，透過電子方式傳送、郵寄或親送到工作所在地的勞動部勞動力發展署所屬分署提出申請，審查通過後，將就業獎勵金直接匯入青年指定金融帳戶。

勞動部指出，為協助青年就業及充實特定行業人力，已推動「特定行業就業獎勵津貼」，並放寬青年適用資格，29歲以下應屆畢業青年經公立就業服務機構諮詢及推介至特定製造業或照顧服務業工作，於同一雇主連續就業達30日，每月發給5000元至7000元的就業獎勵，最長發給18個月，最高發給10萬8000元，加計青年就業獎勵計畫，合計最高可領13萬8000元的就業獎勵。

(中時 )