北部某國立大學舞蹈系吳姓女助理教授，2017年間邀1名男學生到摩鐵「一起泡澡」，遭男學生申訴後，於約聘到期日的前1個月遭校方停聘，吳女不服決提起行政訴訟，但仍遭高等行政法院判敗訴。

據了解，事發男學生指控，吳女邀請他看表演，卻突然提出想按摩，便將他帶到汽車旅館，接著吳女開始脫衣問他：「不跟我一起洗？」，嚇得他傳訊息向學弟求救。

男學生本來想蒙混過去，結果吳女卻說「只有自己脫很尷尬」，他便硬著頭皮、離吳女最遠處泡澡，但吳女竟要求幫按摩，最後他以「有個排練很急」為由脫身。

吳女事後遭校內性評會決議，於約聘到期日的前1個月終止合約，且2年內不得聘任，吳女不服，向教育部訴願被駁後，決定提行政訴訟，請求撤銷原處分，確認1個月的聘任關係存在，但高等行政法院確認決議結果無違法，另考量吳女行為確認是性騷擾，最終以處分無誤，判吳女敗訴，全案可上訴。

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(中時電子報)