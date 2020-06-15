耗費10億8600萬元的台南市竹溪水岸工程於今年初完工後，市議員林美燕15日市政總質詢時，針對該工程進行盤點，除質疑花了近3億元興建的淨水廠，沒有發揮足夠的汙水截流功能，也建議新設的兒童遊戲區應增設廁所，解決市民帶小朋友前來遊玩如廁不便的問題。市長黃偉哲答詢說，將於年底前改善廁所的問題。

林美燕指出，竹溪水岸工程第一期經費5億5300萬元，包括設置淨水廠及周邊景觀營造；雖然淨水廠截流約5.7萬噸汙水，實際卻只能處理2.2萬噸汙水，仍將部分汙水重新排放到竹溪中，導致溪水臭味仍在，甚至還有大量垃圾，顯然淨水廠沒有發揮足夠的汙水截流功能。

至於第二期工程以竹溪為核心向周邊延展至體育園區，以及下游日新溪水質改善與河岸整體環境營造，形成竹溪綠觀光遊憩帶，林美燕也認為，整體的親水環境確實受到市民肯定，尤其兒童遊戲區更是許多家長與小朋友喜愛的地方，但她也多次接到家長的抱怨，不知道該帶小朋友到那裡上廁所？

林美燕表示，不僅竹溪左岸的兒童遊戲區沒有設置廁所，其他地方的廁所也距離頗遠，甚至部分體育園區內的場館廁所是不開放的，造成小朋友無處上廁所，家長抱怨連連，更別說行動不便者，市府應該改善。

黃偉哲強調，「人有三急」，如廁的問題將於年底前改善。水利局長韓榮華也表示，將繼續向中央爭取經費補助改善水質問題。

(中時 )