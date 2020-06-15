國際疫情仍然嚴峻，不過台大表示，放榜後新學期目前已經有1320外籍新生預計來台就讀，且陸續放榜中，再加上480名陸港澳舊生也可望新學期返台就讀，台大強調，已經準備好1800處居家檢疫旅館，預計分三梯次讓學生來台檢疫，並呼籲教育部儘速公布境外生返台時程，以利辦妥簽證，九月初能順利銜接開學，若再慢下去，恐造成學生棄台，而選擇其他國家攻讀學位，造成國家經濟與人才的雙重損失。

台大公衛學院今天舉辦第十九場「抗COVID-19說明會」，會中邀請台大學務長沈瓊桃分享台大在這次疫情抗疫成功的成果。

沈瓊桃表示，疫情一月初始時，因為校園教職員生人數高達4萬多人是全台之冠，加上校內包含聯發科等駐校企業、廠商等訪客出入多又雜，台大校內教授「預言」，台大將成為全台第一個有確診者的學校，沒想到，最後「零確診」，歸功於台大有許多比指揮中心早了一個月的「超前部署」的策略。

沈瓊桃直言，1月24日大年除夕夜學校宿舍突然出現一名從湖北「逃難」回台大的陸生，表明自己不想在大陸，但也不想傳染給同學，因此到宿舍門口表達自己需要「被隔離」，當場讓學校「驚嚇」很大。

因此1月29日台大還在過年期間就發出全校性防疫策略信函，並召開防疫小組會議，隔日則成立校級防疫小組第一次開會，由校長親自主持每週召開，更吸取2003年ＳＡＲＳ經驗，由走過抗煞的校醫指揮，負責防疫聯絡人群組，成立500個群組，即時回覆各種問題，後來搭配研發門禁管制系統，「防疫一號」可以即時掌握發燒學生的蹤跡。教育部則直到2月20日才公布「大專校院嚴重特殊傳染性肺炎防治工作綱要」。

沈瓊桃說，一月底有陸生回來時，學務處立刻召開跨組防疫會議，成全校防疫策略與陸生管理計畫，也很期待陸生能回來，計畫都已經做好，準備好400多處提供港澳生居家檢疫處，最後只做了145人，並要求這些學生不能出來，也不能直播，但因為送餐與垃圾清潔，都具高度傳染風險，一開始都沒人敢收廚餘和垃圾，只好由住宿服務組同仁幫忙，沒想到後來有一名住宿輔導員辭職不幹，表明「自己是輔導員不是來當收垃圾的」。

最大的考驗則分別是中研院、台師大以及敦睦艦隊爆發群聚的時候，沈瓊桃說，學校都要求相關接觸者以及收到簡訊者都不要到校，學校最後共追蹤1070人，63人採檢，最後都是陰性。

而今年台大錄取的境外生，共有1320人，新學期加上原本的陸港澳舊生約480人，台大表示，預計準備1800人居家檢疫工作，因此規劃分八月初、八月中旬、以及最後一梯九月初讓學生分批來台。不過因為檢疫旅館一晚要價3000元，沈瓊桃希望教育部能幫忙，並呼籲盡快公布返台時間，切勿錯失吸引人才良機，她說，這群境外生來台都會消費，對於經濟利益損失也很大。

(中時 )