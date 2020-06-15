HTC(宏達電)鐵粉站出來！HTC 已確定將在 6 月 16 日舉辦名為「1+1無限可能」的發表會，據傳很有可能發表全新的中階手機 Desire 20 Pro。這一款手機到底外型如何，知名爆料達人率先為粉絲們揭曉答案。

知名爆料達人 /LEAKS (@Slashleaks)日前分享了 HTC Desire 20 Pro 的保護殼圖片，順帶讓新機一同曝光。從曝光的圖片來看，HTC Desire 20 Pro 採用了挖孔螢幕的設計，前置鏡頭位在左上角，機身上下的區域也很窄，螢幕占比的提升很明顯；主相機位在機身背後的左上角，可能由四個鏡頭所組成。背面中央位置也有指紋辨識區域。機身按鍵則都位在右側(相連的音量鍵，以及電源鍵)；左側看似沒有實體按鍵。

爆料達人 /LEAKS (@Slashleaks)分享，宣稱是 HTC Desire 20 Pro 以及保護殼的照片，完整曝光機身設計與亮點。(摘自Twitter)

綜合先前傳聞，HTC Desire Pro 預計搭載 6.5 吋、解析度 2340x1080 畫素的螢幕，將是 HTC 首款直接內建 Android 10 系統的手機。先前新機也已經在 Geekbench 跑分軟體的資料庫中現身，可能採用高通 Snapdragon 665 或是 Snapdragon 660 處理器，搭配 6GB RAM。在此之前，爆料達人 LlabTooFeR (@LlabTooFeR)曾經指出 HTC Desire 20 Pro 將會保留 3.5 mm耳機孔，這一點從 /LEAKS 分享的手機殼圖片來看，似乎得到印證。

HTC 確認將在 16 日舉辦新品發表會，要端出那些新品來印襯「1+1無限可能」的發表會主題，令人相當好奇。在此之前，HTC Desire 20 Pro 已經通過了國家通訊委員會(NCC)認證，因此若是 16 日正式發表，預計很快就會開賣。另台灣 5G 預計在 7 月份商轉，HTC 有沒有機會搭上首趟列車，盡早推出 5G 手機，預計在會中也將對外揭曉。

(科技)