刑事局在台中港查獲史上最大宗毒品咖啡包原料案，查扣3529公斤的喵喵原料。（警方提供／胡欣男台北傳真）

蔡英文總統與行政院長蘇貞昌等人視察緝毒成果，直呼幸好沒讓這批毒品流入市面，毒害國人。（翻攝畫面／胡欣男台北傳真）

今天是警察節，警政署舉辦慶祝警察節大會，表揚全國模範警察。刑事局也同步發布新聞，展示上月在台中港與彰化破獲的史上最大宗毒品咖啡包原料3529公斤案。這批毒原料是用來製作俗稱「喵喵」的2-溴-4甲基苯丙酮，而喵喵就是近年毒咖啡包最主要成分。刑事局長黃明昭表示，依估算這批原料可製成1450萬包毒咖啡，換算黑市價恐約新台幣100億。

蔡英文總統與行政院長蘇貞昌視察毒品查緝成果，對毒咖啡包非常好奇，頻問如何施用，黃明昭解釋說，毒咖啡包混用喵喵、一粒眠與強力搖頭丸，興奮、鎮靜劑混雜，會造成嚴重幻覺，後果不堪設想。蔡英文面露驚訝，直呼幸好沒流入校園，對警方防疫期間辛勞，又要兼顧治安工作，蔡英文表示要給予致敬與感謝。

蔡英文總統（左三）、行政院長蘇貞昌（左四）15日出席警察節慶祝大會，除表揚全國模範警察外，也對刑事局破獲史上最大宗走私毒品咖啡包原料一案，表達肯定及慰勉員警辛勞。（黃世麒攝）

蔡英文總統（左三）、行政院長蘇貞昌（左四）15日出席警察節慶祝大會，除表揚全國模範警察外，也對刑事局破獲史上最大宗走私毒品咖啡包原料一案，表達肯定及慰勉員警辛勞。（黃世麒攝）

刑事局接獲情資，指稱有不法分子預謀自境外走私第三級毒品喵喵之原料「2-溴-4甲基苯丙酮」（108年2月20日行政院公告列管第四級毒品先驅原料），意圖在國內製造第三級毒品喵喵，謀取暴利。

黃明昭立即指派緝毒專責大隊深入追查，並報請台中地檢署指揮偵辦，5月18日會同關務署台中關及彰化縣警局在台中港集中查驗區，查扣貨櫃走私「2-溴-4甲基苯丙酮」120桶（毛重3001公斤），並拘提張姓等4名犯嫌到案。

警方又在彰化縣福興鄉走私毒品集團倉庫內查扣「2-溴-4甲基苯丙酮」22包（毛重528公斤），累計總重量達3529公斤。

黃明昭說，以毒咖啡包原料45％可製出成品估算，3529公斤可做出1450萬包，毒咖啡價格以往在1包500元左右，警方強力掃蕩，貨源短缺後，價格曾飆漲到1200元。若以此推估，1450萬包毒咖啡，黑市價在100億元左右，所幸在暑假前及時攔阻，以免毒害青少年。

刑事局說，分析毒品咖啡包所混摻之毒品成分，即以第三級毒品喵喵（4-甲基甲基卡西酮）占72％最高，服用後會產生幻覺、血壓升高、呼吸困難等症狀；近期也發現有「超級搖頭丸」之稱的第二級毒品PMMA（甲氧基甲基安非他命之異構物）混摻其中，服用後會產生幻覺、抽蓄、甚致腎衰竭或死亡，呼籲民眾切勿因好奇而輕易嘗試。

(中時 )