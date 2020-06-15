貿聯-KY違反資訊申報規定 處3萬違約金 12:052020/06/15 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 貿聯-KY（3665）於5月28日受邀參加花旗證券公司舉辦之電話會議，經查符合「對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」第3條第2項第14款情事，惟該公司延遲輸入法人說明會之財務及業務資訊，已違反前揭作業辦法之規定，故處以3萬元之違約金。 (工商 ) #貿聯-KY #資訊申報 #違約金 #辦法 #參加 也許您會感興趣 財經熱門新聞 遭台積電斷貨！驚爆華為5G晶片找到救星 - 財經 慘！友人買這檔2天賠到脫褲 老謝爆遭坑殺內幕 - 財經 遭美制裁撐不住了？網傳華為7月將裁員5成 - 財經 90％散戶為何一買就套？專家1句戳破盲腸 - 財經 掉單華為有救了！台積電5奈米新肥單到手 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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