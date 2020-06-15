貿聯-KY（3665）於5月28日受邀參加花旗證券公司舉辦之電話會議，經查符合「對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」第3條第2項第14款情事，惟該公司延遲輸入法人說明會之財務及業務資訊，已違反前揭作業辦法之規定，故處以3萬元之違約金。

(工商 )