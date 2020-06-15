大陸國家統計局官網15日公佈最新統計，5月份，全國規模以上工業增加值年增4.4％，增速比4月份加快0.5個百分點，是連續第二個月正增長，且增速是年內最高，但表現仍遜於市場預期增長5％。今年首5月，全國規模以上工業增加值年減少2.8％，降幅比前4個月收窄2.1個百分點。

統計局工業司副司長江源表示，5月份，隨著防疫收效和經濟社會發展各項政策措施逐步落實，復工復產深入推進，工業生產繼續回升。但1～5月份累計工業生產仍下降，5月份部分行業和產品回升力度有所減弱，外部環境複雜，工業經濟穩定運行仍面臨不少困難和不確定因素。

他稱有幾點值得關注。一是行業和產品回升力度有所減弱，41個行業中有25個行業出現增速回落或降幅擴大，產品增長面較上月有所下滑。二是消費品行業出現下滑，增速由上月的增長0.7％轉為下降0.6％，服裝、傢俱、文教工美、皮革製鞋等行業下降在5％～11.4％之間。三是出口訂單不足，工業出口交貨值由增轉降，年減1.4％，部分出口占比較高的行業出口交貨值下降10％以上。

(工商 )