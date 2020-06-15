外資上周買超298億 今年累計仍賣超5,865億 12:052020/06/15 工商 呂淑美 、 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所統計，上週（6月8～12日）外資在集中市場買超298.88億元，累計今年初至6月12日止，賣超為5,865.15億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為14.28兆元，占全體上市股票市值的41.1％。 就個股比較部分，證交所統計，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司公司為友達89,813張、群創55,183張、新光金54,266張；賣超最多的前三名上市公司為永豐金57,473張、元大金38,529張及玉山金33,412張。 (工商 ) #永豐金 #群創 #玉山金 #友達 #元大金 也許您會感興趣 財經熱門新聞 遭台積電斷貨！驚爆華為5G晶片找到救星 - 財經 慘！友人買這檔2天賠到脫褲 老謝爆遭坑殺內幕 - 財經 遭美制裁撐不住了？網傳華為7月將裁員5成 - 財經 90％散戶為何一買就套？專家1句戳破盲腸 - 財經 掉單華為有救了！台積電5奈米新肥單到手 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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