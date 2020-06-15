證交所統計，上週（6月8～12日）外資在集中市場買超298.88億元，累計今年初至6月12日止，賣超為5,865.15億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為14.28兆元，占全體上市股票市值的41.1％。

就個股比較部分，證交所統計，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司公司為友達89,813張、群創55,183張、新光金54,266張；賣超最多的前三名上市公司為永豐金57,473張、元大金38,529張及玉山金33,412張。

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