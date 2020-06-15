香港迪士尼樂園宣布，將於本周四（18日）重新開放，屆時將會實施人數管制、加強健康及安全措施，遊客須透過全新的入園系統預約入園。所有遊客進園時，必須通過體溫檢測及佩戴口罩。

迪士尼表示，所有遊客須於到訪前的7日內預約到訪日期。重開時，樂園各處的排隊區、餐廳、遊樂設施、以及其他設施，均會實施社交距離措施。至於迪士尼朋友與遊客近距離互動及合照，將會暫停。

尚未使用的樂園門票、奇妙處處通會籍及其他有使用期限的商品，限期將延長。在指定日期內的樂園門票及酒店房間預訂可免費取消。

(工商 )