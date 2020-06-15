面對台灣疫情的趨緩，在衛福部推動「防疫新生活」的政策下，國人陸續著手規劃國內旅遊，由於連假租車出遊民眾仍佔多數，兆豐金(2886)旗下兆豐保險建議投保旅平險時，可加保「租車保險」來強化駕駛人的行車保障，另外，對新型冠狀病毒仍有疑慮的民眾，也可以購買「法定傳染病醫療健康險」將出遊風險降至最低。

一般的汽車保險主要保障車主汽車本體及車外第三人的肇事責任，是車主才能購買的保險；而兆豐保險推出的「租車保險」，是提供國內旅客在租車期間的「駕駛保障」，保障駕駛人在旅途中可能遭遇的行車風險，包含車禍事故導致的第三人的賠償及汽車的車體損失等皆涵蓋在範圍內，以國內旅遊三天為例，購買旅平險只要再額外加上372元即可讓旅程的保障更全面。

兆豐保險因應疫情推出的「法定傳染病醫療健康險」不僅適用於這次的新型冠狀病毒，包含台灣常見的狂犬病、登革熱或天花等也包含在理賠項目中，投保後保障立即生效，毋須傳染病等待期；一年期保費只要335元起，即可享有「負壓隔離病房」的醫療保障(以45日為限)，以及業界最高的確診慰問金5萬元。比起其他同類產品，兆豐保險的法定傳染病醫療健康險，同時具備投保年齡可續保至75歲，且不分類別最高5萬元的「確診慰問金」，以及住院不分病房種類都有高達45天的保險給付，保障最為完善。

(時報資訊)