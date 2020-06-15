友訊(2332)今(15)日舉辦股東會，今日股東會由董事長李中旺擔任主席，會後受訪他表示，未來最重要的就是重新「擦亮友訊金字招牌」，且合作對象不單單是有股權關係的明泰(3380)，所有台灣好的供應商都是好的策略夥伴。

李中旺因為日前受到友訊經營權風波，明泰與友訊交叉持股的原因，於4月30日明泰董事會中董事長之職遭到閃電拔除，其後在友訊6月1日臨時股東會後獲推舉為友訊董事長，預計其在今日稍晚的董事會中，將會連任董事長一職。

今日會後被問到與明泰的關係，李中旺表示，未來會將友訊帶往全世界走，所有台灣好的供應商都是好的策略夥伴，「沒有因為過去的歷史做任何裁判」，未來友訊將以好的品質、具競爭力的產品作為裁判，不限於有持股或沒持股，李中旺進一步講到，希望「廠盡其力、往暢其流」，可以和各台灣網通廠做到截長補短，結合出夢幻組合王，友訊有經研發團隊，且在全球50幾個國家的分公司，也會將其發揮最大的效益。

至於先前公司派胡雪之子高宏毅也列在新任的董事名單內，李中旺表示，將秉持會「人盡其才、物盡其用」，依照高宏毅他的背景和能力，安排一個適合的職位。

李中旺強調，今天股東會的結果在和諧的基礎上完成，未來將力拚擦亮友訊金字招牌。

(時報資訊)