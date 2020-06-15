緯穎(6669)今股東會，小股東關心股價是否有機會成為「千元俱樂部」，並以台北市第一高山七星山高1120(公尺)為目標。董事長林憲銘表示，謝謝股東的鼓勵，但對股價不作任何預測。但他承諾，配股率提高一定會斟酌，不排除提高的可能。

小股東今天也期許緯穎能成為台灣第一個股權架構超前部署的公司，小股東建議發行「無面額股票」或「同股不同權」的股票。針對小股東建議，林憲銘回應需要全面性的考量，同時也要法規接受。無論是「無面額股票」或「同股不同權」，要考慮的因素還有：對原始創辦人的保障以及是否能鼓勵新創公司發展。

緯穎今股東會承認108年度營業報告書及財務報表，以及決議配發現金股利每股23元，並通過第四屆董事(含獨立董事)全面改選案。今股東會全面改選(含獨立董事)全面改選案，董事當選人為緯創資通(股)公司法人代表：林憲銘、洪麗(寧)、緯創資通(股)公司法人代表：林福謙、張順來及呂舜星共五席，獨立董事當選人為曾垂紀、高啟全，韓靜實及鄭中人先生共四席。任期自109年6月15日起至112年6月14日止。

(時報資訊)