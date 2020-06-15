鋰高分子電池廠-興能高(6558)股東會通過每股配息1元，目前興能高昆山廠稼動率已回升至近80%，公司營運亦自第2季回穩，不過由於下半年產業變數不少，興能高謹慎看待下半年，預估下半年業績與第2季相近。

興能高今天舉行股東會，興能高2019年合併營收為20.06億元，年成長15.68%，營業毛利為4.66億元，年成長9.13%，合併毛利率為23.24%，年減1.43個百分點，稅後盈餘為1.61億元，年減2%，每股盈餘為1.88元。

就產品別來看，藍芽及音樂耳機佔興能高營收比重從2018年的68%降至54%，充電盒佔比從2018年的11%上升至13%，電腦週邊產品佔比從2018年的6%上升至10%，穿戴式裝置佔比由2018年的2%上升至2019的9%，音樂播放器約佔6%，醫療產品佔比由2018年5%降至4%。

受到大陸昆山廠區因新冠肺炎疫情延後復工影響，興能高第1季稅後虧損為3493萬元，每股淨損為0.41元，不過在昆山廠復工率逐步拉升下，興能高營運自第2季回穩，前5月合併營收為5.07億元，從目前訂單來看，興能高預估，6月合併營收有機會優於5月。

興能高表示，受惠於遠端居家工作及遠端教學需求興起，帶動頭罩式耳機、揚聲器等企業客戶訂單增溫，揚聲器、充電器及辦公室用頭罩式耳機等辦公室會議用品今年上半年表現不錯，其中電腦週邊無線耳機等產品成長近50%，下半年相關產品看起來也不錯，不過穿戴式產品、TWS及消費性產品需求較差，由於下半年產業變數不少，是否導致客戶訂單遞延仍待觀察，預估下半年與第2季相近，謹慎看待下半年營運。

由於產業透明度偏低，興能高擴產腳步也放緩，除特殊規格產品設備已到位，並將於第3季試產，常規型電池產品將依市場狀況，再決定是否擴產。

(時報資訊)