中美新冠肺炎疫情似增溫，台股力守10400點！大陸北京新冠肺炎本土案例攀升，且美國疫情未止，讓各國解封拚經濟是否引發全球二度疫情疑慮增加，加上美國聯準會對經濟前景看法保守，上週四美股重挫，今天盤前期指續弱，讓上週五拉尾盤的台股今天以平高盤開出，不過盤中台積電(2330)及鴻海(2317)等權值股走弱，傳產類股亦乏善可陳，讓台股指數一度由紅翻黑，失守10400點。

所幸股王—大立光(3008)力守紅盤之上，生醫及中小型股續強，中化生(1762)、基亞(3176)、台耀(4746)、合世(1781)、優盛(4121)、勝一(1773)等盤中股價亮燈漲停，在多空激戰下，台股指數在平盤附近震盪，截至11點35分，加權股價指數11424.16點，下跌5.78點，成交量1042.15億元；OTC指數為152.97點，上漲1.11點，成交量302.64億元。

今日上市各類股以造紙類股表現最佳，上漲5.08%，其次是生醫類股及化生醫類股，分別上漲3.25%及2.38%，表現較差者為觀光類股、網通類股及半導體類股，其中觀光類股下跌0.78%，網通類股下跌0.59%、半導體類股下跌0.58%；上櫃部分，表現最佳為航運類股，上漲4.59%，表現最差為觀類股，下跌0.48%。

就技術面來看，受到美國經濟前景未明，上週美股漲多後重挫影響，台股亦同步拉回，上週加權股價指數收盤為11429.94點，累計一週下跌49.46點，跌幅為0.43%，週K線收黑，為連3紅後首度翻黑。週成交值為10115.70億元，較前一週增加；上櫃收盤指數為 151.86點，累計一週下跌1.53點，跌幅為1%，週K線收黑，為連11紅後首度翻黑。週成交值3195.66億元，較前一週增加；今天台股受到美股盤前期指下跌拖累，指數開高走低，盤中由紅翻黑，失守11400點；全球股市歷經驚驚漲創高後，近期中美新冠肺炎疫情增溫，二度疫情疑慮再起，潑了樂觀期待解封後經濟回升的全球股市一桶冷水，美股在上週四重挫，上週五雖然反彈，但今天盤前指數再度走弱，多頭氣氛受挫，台股亦因美股重挫拉回，上週台股指數連2日回檔下跌，今天盤中指數亦開高走低，失守11400點，修正乖離均線過大後的技術面，由於台股短線指標日KD翻轉向下，多頭攻勢受阻，在國際股市氛圍偏空下，短線指數不排除還有下探空間，不過，6月以來外資於現貨天天買超，加上新台幣持續走升，市場資金充沛，且指數短中期均線多頭排列，指數拉回恰提供進場良機，整體偏多格局不變。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，經濟數據，疫情發展，企業獲利，原物料走勢等四面向是目前主要觀察重點，5月份中國PMI保持在50以上，而美國ISM雖為回升，但仍在50榮枯值以下，但在逐步解封下，市場預期美國經濟數據可望隨中國2月觸底模式逐步上揚；企業獲利方面，目前持續面臨下修壓力，市場反映的2020本益比均已遠比年初為高，而原物料在需求逐步回升下，油價及銅價應已過底部，故整體基本面方向為改善，但風險持續存在，因此，在加權指數波段大漲下，追高宜提升風險意識。

劉宇衡指出，支撐目前股市的主要力道來自資金行情，在低利率暨低成長環境下，市場追逐高殖利率標的，預期外資回流將是下一波台股資金動能，整體市場本益比已回到近十年平均值以上約一個標準差，評價並不低，但全球低利率環境將突顯台股高殖利率優勢，且中、美貿易及疫情爭端將有利台灣產業面替代性，故價值面及基本面仍有利台股，可以利用短線拉回修正找買點。在類股操作上，隨著除權息旺季來臨，建議以長期配息穩定的績優股為主要核心持股方向，另亦可布局殖利率在市場均值之上且有高度成長之標的，看好半導體及網通二大族群。

(時報資訊)