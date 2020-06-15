由於精實聚焦有成，且產品設計與組合優化，帶動營運效率提升，光寶科(2301)2019年每股盈餘為4.03元，創下3年來新高，今天股東會通過每股配息3.2元。

光寶科因來自於電源管理與光電產品應用於雲端運算、5G+AIOT以及遊戲機等市場需求成長，2019年合併營收為1779.54億元，受惠於精實聚焦有成，產品設計與組合優化，以及營運效率提升，全年毛利率和營業利潤率為15.4%及5.3%，分別年增2.3個百分點及1.7個百分點，營業淨利為93.5億元，稅後盈餘為93.8億元，分別年增達25%及18%，每股盈餘為4.03元，創下3年新高。

為反應獲利能力提升、營運活動所產生豐沛的自由現金流，光寶科股東會通過每股配發現金股息達3.2元，以6月12日收盤股價50.8元來估算，殖息率約6.3%。

儘管第1季有新冠肺炎疫情，大陸廠區延後復工、工作天數減少，光寶科因全球營運與產能調配得宜，且中國大陸生產據點有序復工，以及LED元件、戶外照明與物聯網(IoT)相關應用等市場呈現穩健成長，今年第1季合併毛利率為14.5%，年增1.4個百分點，創下7年來同期新高，稅後盈餘為15.72億元，年增7%，為兩年來同期新高，單季每股盈餘為0.68元。

光寶科因核心事業終端市場需求穩定，5月合併營收為137.17億元，月減0.2%，年減7%，累計1到5月合併營收為600.49億元，年減13.63%。

(時報資訊)