GIS-KY(6456)今天召開股東常會，承認去年財報及盈餘分配案，將配發現金股利3.5元。展望下半年，董事長周賢穎指出，受到新冠肺炎疫情影響，NB、平板電腦需求強勁，第3季IT表現樂觀；但手機市場大幅衰退，影響到所有品牌廠，也讓供應鏈廠商受創，下半年很難預測，第3季樂觀，第4季還有變數，整體營運仍相對穩健。

GIS-KY今年5月營收115.52億元，月增9.8％，年增50.9％，累計今年前5月營收447.07億元，年減0.9％。主要受惠筆電、平板需求強勁，4月、5月業績表現佳，而IT需求延續，接單狀況不錯，但下半年疫情的影響仍是最大的變數。周賢穎也認為，市場需求反轉速度很快，現在保守也許很快可能會轉成樂觀，像是GIS-KY發展的超聲波屏下指紋辨識就有很大發展空間，看好為營收帶來新的契機。

他表示，GIS-KY超聲波屏下指紋辨識發展除了小尺寸產品，出貨量約在200～400萬片左右。隨著產品面積需求放大，GIS-KY也將推出4mm＊9mm、8mm＊8mm、20mm＊30mm三種大尺寸產品，其中，8mm＊8mm規格可望第3季量產，月產能約200萬片，20mm＊30mm的大尺寸量產落在2021年，今年30億元資本支出，有不少支應大尺寸超聲波屏下指紋辨識產能所需。

(時報資訊)