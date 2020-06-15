天貓618前夕，碧桂園宣布攜手阿里房產，開設天貓旗艦店，首批上線房源拿出近1億（人民幣，下同）補貼。
大陸自媒體報導，據了解，這是大陸首次大型房地產企業入駐電商平台，以自營的形式在線上直接服務消費者，此批房源共計60個樓盤，主要在浙江、福建兩省。
17日，這618套「線上房源」將正式開賣，消費者還可關注聚划算的劉濤直播間，當晚將開賣碧桂園在紹興的一個樓盤「璽園」，共計10套特價房，總計補貼力度達到300萬元。
碧桂園這次可以說是卯足全力。有房地產行業人士指出，618套高品質房源一起補貼，預計可能會對房價造成一定程度的影響。
此次碧桂園聯手阿里房產，打出的口號是真正的「直營」。直營賣房，是房企降成本、增效率的必然趨勢。阿里房產的營運專家張聰表示，隨著大陸房地產行業的紅利期接近尾聲，精細的互聯網營運將成為房企的必修課，極具廣度和深度的互聯網數據洞察，會成為下一輪洗牌的關鍵戰略資源。
618後，碧桂園大陸全國的更多房源會逐步上線天貓旗艦店，據了解，碧桂園在大陸全國的項目覆蓋超過100個城市。
(旺報 )
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