隨著KPOP音樂席捲全球，南韓團體無論走到哪裡都備受矚目，粉絲數量也隨著人氣逐漸攀升，其中也有不少「私生飯愛過了頭」，不僅侵犯了藝人的隱私，還會做出瘋狂的跟拍行為，讓藝人及經紀公司頭痛不已。

無論是男團還是女團，人氣越高的團體私生飯的比例也跟著增加，而且可怕的行徑層出不窮，像是在日本及韓國都擁有大批粉絲的APINK，曾在日本發展時提及另一位日本女星曾在生日時收到一段自己睡著粉絲在她身後唱生日快樂歌的影片，甚至還有女星曾經被偷偷裝上針孔攝影機、定位系統，或是跟蹤到廁所等，以上行為都讓人不寒而慄。

在 Instagram 查看這則貼文 Apink (에이핑크)（@official.apink2011）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 26 日 上午 7:11 張貼

男團的私生飯也不惶多讓，EXO的伯賢日前在推出新專輯《Delight》時，便表示家中信箱疑似遭人翻動過，熟知他所住的樓層，使他某天工作結束回到家時，電梯一開驚見兩名粉絲堵在家門口等他回家，讓他十分害怕。其他成員更遭到電話騷擾、上廁所被偷拍、偷底褲等變態行為，讓藝人們備感壓力，紛紛呼籲粉絲尊重隱私。

在 Instagram 查看這則貼文 EXO Official（@weareone.exo）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 29 日 上午 12:00 張貼

(中時電子報)