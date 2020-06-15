全球白色家電巨頭美的集團創始人何享健遭歹徒挾持，震驚各界。此新聞一出，讓這位被陸媒稱為最低調老董的背景遭曝光，除了身家破千億外，他帶領的美的集團以514億日元併購日商東芝集團一事，也遭外界起底。

據陸媒《新浪網》報導，2016年3月，美的集團，收購東芝家電80.1%的股權。總額約為514億日元，相當於大約33億元人民幣。《工商日報》指出，這次併購，讓美的集團取得東芝家電在日本、大陸及東南亞生產製造及銷售權。

除了瞄準東南亞市場外，《日經中文網》表示，美的集團運用東芝品牌效應，計劃2019年進軍歐洲市場，2020年將進駐印度市場。力爭2020年之前將海外銷售額比例提高至5成。

東芝企業在美的集團帶領下，該社長小林伸行接日前受《日經中文網》採訪直言，動芝在併入美的集團3年後，企業在2018年轉虧為盈，小林社長直言，美的集團採購能力和大規模生產，是東芝能轉虧為盈的關鍵。

(中時電子報)