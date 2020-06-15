疫情趨緩 北水處直飲台今解封 12:172020/06/15 中時 譚宇哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北水處今天重新開放轄區直飲台643座。（北水處提供／譚宇哲台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情趨緩，全台進入防疫新生活，台北自來水事業處今天重新開放轄區直飲台643座（含捷運站內135座），並同步開啟直飲地圖網頁查詢，北水處表示，請民眾自備環保水壺裝水飲用，並請保持社交距離，如需直接飲用，應避免觸及飲水噴口，保持衛生。 北水處表示，每座直飲台重新啟用前，將完成水質檢測及保養清潔工作，確保飲用水品質，未來場域管理單位會每天持續清潔維護及每周兩次水質檢驗，北水處也會每季水質檢驗及維護管理查核。 (中時 ) #北水處 #水質 #清潔 #管理 #水質檢驗 也許您會感興趣 寶島熱門新聞 韓國瑜被罷免後表現 沈富雄給4字評價 - 政治 罷免陳致中為何願借場地連署？屋主曝心聲！ - 政治 遭台積電斷貨！驚爆華為5G晶片找到救星 - 財經 「街頭民調」重新出爐！網看完驚呼：這次慘不忍睹... - 政治 桃園孫先生：藍軍推這人 民進黨或許會再輸掉高雄 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。