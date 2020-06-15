新冠肺炎疫情趨緩，全台進入防疫新生活，台北自來水事業處今天重新開放轄區直飲台643座（含捷運站內135座），並同步開啟直飲地圖網頁查詢，北水處表示，請民眾自備環保水壺裝水飲用，並請保持社交距離，如需直接飲用，應避免觸及飲水噴口，保持衛生。

北水處表示，每座直飲台重新啟用前，將完成水質檢測及保養清潔工作，確保飲用水品質，未來場域管理單位會每天持續清潔維護及每周兩次水質檢驗，北水處也會每季水質檢驗及維護管理查核。

(中時 )