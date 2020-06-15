高雄市議長許崑源墜樓身亡，不僅為政壇投下震撼彈，也引發各界譁然，不過有網友引用法醫高大成，之前在節目上分析墜樓的影片，指許崑源墜樓是他殺。對此，高大成在臉書PO文澄清，並痛斥用死人炒作根本是垃圾行為。

日前傳出，有網友引用高大成在節目提及的「墜樓公式」，可從墜樓骨折位置判斷是否他殺，指出許崑源「被墜樓」，推斷是在9樓空屋臥室陽台遭丟下，頭著地顱骨開放性骨折，而外傷可能是被電擊或徒手打昏。

（圖／摘自高大成臉書）

高大成在臉書澄清，該影片僅適用於桃園楊小妹墜樓身亡案件，並非適用於每個墜樓案，呼籲非專業人士請勿擅自引用，做錯誤示範、誤導視聽，導致社會不安，也請大家協助下架遭引用誤導的影片。

另外，高大成接受《三立新聞網》採訪時表示，桃園楊小妹是6樓，許崑源是從17樓墜下，17樓有強風，怎麼會一樣？認為該網友企圖用死人炒作，這樣的行為根本就是下X、垃圾。

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(中時電子報)