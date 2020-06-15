國民黨團上午嗆聲即將投入高雄市長補選的陳其邁，不敢在釣魚台辦釣魚大賽。陳其邁表示，捍衛主權包括平常的護漁或國防及外交上的協商就是展現捍衛主權決心跟作法；不用在任何不必要的事項做不必要評論。

國民黨立委質疑，陳其邁曾要求馬政府到釣魚台舉辦釣魚比賽，並嗆陳其邁自已不敢。陳其邁上午參訪台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）受訪時說，政府捍衛台灣主權的決心沒有任何改變，包括執法保護漁民都是每天在做的， 不用在任何不必要的事項做不必要評論，只要一致對外，不管是國會或行政院，大家有一致立場較好的方式。

他說，平常的護漁或國防及外交上的協商就是展現捍衛主權決心跟作法。

被問到可能的對手吳怡玎被指涉入炒股人頭，陳其邁表示，希望國民黨在高雄市能透過民主機制，或是推出對高雄推出一熱愛高雄、對高雄熟悉現在面臨挑戰怎麼做這的人選，這才是選民的期待，但國民黨要推出什麼人選，尊重國民黨。

至於被國民黨議員羅智強指頂著「貪二代光環」參選，陳其邁也不動氣，他說，選舉的焦點是在高雄市政的推動上，高雄市一年多紛紛擾擾已經很多了，應把時間力氣花在怎麼讓高雄更好，讓城市發展聚焦比較重要。

(中時 )