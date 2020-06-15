隨著安心旅遊的補助與振興三倍券即將上路，凱撒飯店連鎖為感謝醫、護、藥、警、消等五大勞苦功高的「防疫五月天」，旗下雙北六家飯店同步祭出「向您致敬Part2」的專屬住房優惠，自6/16日起至9月30日止，持相關行業識別證於台北凱撒大飯店、凱達飯店、趣淘漫旅-台北、凱旋酒店，平日每房享超值優惠價只要1,000元，周六及連續假日每房也只要1,800元。板橋凱撒大飯店與阿樹酒店平日每房僅1,500元，周六及連續假日每房也只要2,300元，每日每家飯店限量10間(義警、義消不適用)，入住期間加碼享有飯店內餐飲 8折優惠(需加原價10%服務費)。

凱撒飯店連鎖期望能在解封後用最優惠的價格回饋給這群防疫英雄們，讓他們與大家一起「安心旅遊」並攜手振興觀光產業。凱撒飯店連鎖推出的「向您致敬Part2」優惠專案亦秉持「最溫暖、最好用」的原則，醫、護、藥、警、消人員還可以搭配安心旅遊補助或是振興三倍券使用，等於直接免費入住一晚，輕鬆安排夏日假期。

(工商 )