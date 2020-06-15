A股三大指數15日漲跌互見，滬指震盪，創業板指強勢上漲。在類股表現方面，食品安全概念股大漲。另外，雞肉、雲遊戲、體外診斷等概念股強勢領漲，民航機場、旅遊酒店等板塊表現疲軟。

截至中午收盤，滬指下跌0.01％，跌0.26點，報2,919.48點；深成指上漲0.85％，上漲95.63點，報11,347.34點；創業板指上漲2.23%，上漲49.19點，報2,255.95點。

(工商 )