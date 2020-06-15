臺灣港務公司配合政府離岸風電再生能源政策，推動「風機預組裝基地」、「風電國產化基地」、「港勤運維」及「人才培訓」四大營運發展主軸，轉投資成立的臺灣風能訓練公司為加速風電產業鏈國際接軌，下半年度GWO訓練課程擴大招生中。

港務公司攜手臺英風電、台電、中鋼、台船及上緯新能源等風電產業要角，於107年5月轉投資成立臺灣風能訓練公司，引進國際風能組織(Global Wind Organization, GWO)標準課程，為風電產業鏈提供與國際接軌的訓練認證與客製化課程服務，促成產業人力供給在地化。

風訓公司已導入GWO基礎技術訓練(Basic Technical Training, BTT)與基礎安全訓練(Basic Safety Training, BST)雙項國際認證，並於臺中港區斥資新臺幣1.3億元，興建具國際標準的「臺灣風能訓練中心」，設置深達6米的深水訓練泳池，以及國內最高22米高空訓練塔，於108年9月揭牌營運，成為全臺唯一能夠同時進行BTT與BST授課的專業機構。

GWO訓練課程為進入離岸風電產業的關鍵證照，自對外開班以來，風訓公司各項課程詢問度持續增加、學員滿意度良好，今年上半年雖受到新冠肺炎疫情影響部分課程開辦期程，風訓公司不畏疫情衝擊，更利用這段期間「充電再出發」，教師群檢視授課經驗、精進教學品質，以提供學員更優質的訓練服務。

風訓公司提供市場最具彈性的教學方式，採專班專辦、中英雙語授課、風場擬真環境互動式教學，並擁有課程彈性調配的絕佳優勢，每年可提供800人次以上訓練能量，109年下半年度課程現正擴大招生中。

除現有國際級GWO訓練模組外，風訓公司並深入瞭解業者需求，籌備導入其它進階訓練課程，另致力拓展客製化課程，連續2年深獲國際大型開發商喜愛，取得共同開設安全訓練課程的合作機會，量身打造客製化訓練計畫，提昇離岸風電從業人員作業安全意識，平均每年培訓量逾500人次。

我國首座海洋示範風場於去年底完工商轉，展望今年將有三座新風場展開建置，顯見離岸風電已逐漸在臺灣落地生根，港務公司近年來致力拓展港口風電業務，將持續整合港務集團資源，結合旗下港勤、物流與風訓公司等各轉投資事業力量，為臺灣離岸風電產業盡一份心力。

(工商 )