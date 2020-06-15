新竹一名周姓男子（35歲）去年出獄，今年4月28日凌晨，因喝酒後心情不好，在新竹市區連續縱火，共燒毀5台機車、2戶民宅外牆與大門等，警方獲報後，循線逮捕犯案的周男，檢察官調查發現，周男曾因《公共危險罪》入獄，沒想到出獄後卻不知悔改，認為其惡性重大，因此依《公共危險罪》起訴外，還建請院方從重量刑。

根據調查，周男先前才因涉犯《公共危險罪》，遭判刑5月入監服刑，於去年2月4日出獄，但周男又在今年4月28日凌晨1時許，因酒後心情不好，先是在新竹市勝利路巷內，趁四下無人之際，用打火機點燃1台機車，結果火勢延燒波及另外2台機車，還有民宅外牆及冷氣機等。

誇張的是，周男接著又跑到南門街巷內，以相同手法燒毀1台機車，約10分鐘後，再度縱火；周男總共燒毀5台機車、2戶民宅外牆與大門等。警方經調閱監視器畫面，循線將逮捕，並查獲他身上的2個打火機。由於周男出獄後，又犯下連續縱火案，而且僅因心情不佳，危及公共安全，檢方除依法將他起訴之外，更建請院方從重量刑，以示懲戒。

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(中時電子報)