第2屆台中購物節7月將登場，市長盧秀燕15日宣布今年壓軸大獎位在蛋黃區的精品豪宅。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕強調，台中購物節要讓全國的民眾想到說，與其要消費乾脆來台中，玩的開心、吃的開心，買得開心、住的開心，還有中大獎的機會！（盧金足攝）

台中購物節從起跑的第一天開始，就天天抽出一輛光陽電動機車總計62輛，周周抽現金10萬，雙周抽裕隆TIIDA汽車共4部。（ 盧金足攝）

想當豪宅主人，只要下載台中購物節APP，從7月1日到8月31日，來台中消費就有機會。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

今年壓軸大獎位在蛋黃區的精品豪宅，麗集集團的「世紀雲品」建案，建坪22加上停車位價值千萬。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

中央7月推出振興「三倍券」，民眾來台中花3000元，一張發票如果在優惠攤商消費167元門檻，就有對獎上千次機會，來台中消費中大獎，全台最划算。（盧金足攝）

第2屆台中購物節7月將登場，市長盧秀燕15日宣布總計高達2000萬獎項，繼去年第一大獎為千萬豪宅，今年壓軸大獎位在蛋黃區的精品豪宅，麗集集團的「世紀雲品」建案，建坪22坪加上停車位總價值千萬，還加碼在7月底抽出100萬現金，中央7月推出振興「三倍券」，民眾來台中花3000元，一張發票如果在優惠攤商消費167元門檻，就有對獎上千次機會，來台中消費中大獎，全台最划算。

盧秀燕表示，7月最開心消費的時刻到了，第2屆台中購物節要登場，其實新冠肺炎疫情還沒有來的時候，我們就決定要拚經濟，拚經濟是台中市府現在最重要的施政目標之一，怎麼拚經濟？希望全國的民眾到台中來消費，但是如何吸引民眾來中消費？台中市的好康就是抽獎送出優惠的獎品。

「非常優惠的獎品，要讓全國的民眾想到說，與其要消費乾脆來台中，玩的開心、吃的開心，買得開心、住的開心，還有中大獎的機會！」盧秀燕說，這就是台中拚經濟的方法，還尋求企業夥伴與市府合作，幫大家拚經濟，大家有錢可賺，台中購物節成為拚經濟重要的節慶活動。

盧秀燕說，去年台中購物節第一大獎千萬豪宅全國轟動，去年得獎者現正在裝潢當中，今年的第一大獎精品豪宅價值900萬元，加上停車位超過千萬，而且地點位在北區的文教區，想當豪宅主人，只要下載台中購物節APP，從7月1日到8月31日，來台中消費就有機會。

統一發票2個月對獎一次，但台中購物節從7月1日登錄發票，天天都有抽一輛電動機車，周周抽現金，2個月當中，這張發票通通有機會中頭獎，1張500元發票有62次的抽獎機會，如果到台中購物節的優惠店家消費，各大百貨、量販店、連鎖商家、outlet、飲料店、甚至夜市及市場攤販等，累計金額將可3倍計，等於只要消費167元就可抽獎，消費500元就取得3次抽獎機會。

整個購物節期間，累積越高金額，就能獲得越多抽獎機會！購物節即將開跑，盧秀燕呼籲大家購物消費要記得登錄發票金額，歡迎踴躍參加，抽大獎，將藉此讓商家拚經濟、民眾得好獎。

盧秀燕強調，今年購物節募集超豐富獎項，第一大獎豪宅不缺席，壓軸豪宅位於孔廟附近文教區，人文薈萃、綠樹成蔭，還有現金獎100萬，從起跑的第一天開始，天天抽出一輛光陽電動機車總計62輛，周周抽現金10萬，雙周抽裕隆TIIDA汽車共4部。

台中市府經發局長張峯源表示，去年總獎金近1700萬，今年總獎金高達2000萬，已有2萬7000多家店家響應，台中購物節特別感謝精品豪宅合作企業麗寶集團，其他企業合作廠商包括興富發建設、源潤豐企業、台中商銀、東森購物網、精密園區廠協會、豐洲工業園區廠協會等等熱心參與，提供資源讓2020台中五好購物節更真好玩。

(中時 )