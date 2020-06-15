李姓網友製作散布影片，影射蔡總統做票。刑事局4月依違反社秩法移送，但5月法院裁定不罰，日前再依刑法侮辱公署罪函送。（警方提供／胡欣男台北傳真）

一名李姓網友3月間上傳影射蔡總統「做票」影片，刑事局認為散布假訊息，依違反《社會秩序維護法》送辦後，經法官認為影片質疑內容屬言論自由範疇，裁定不罰，但刑事局近日將再依《刑法》侮辱公署罪將李男函送北檢偵辦。國民黨前副祕書長蔡正元以「朕難容」大酸此事，還要前總統馬英九好好瞧瞧。

蔡正元在臉書發文說，有人製作影片質疑蔡英文作票，被刑事警察局依社維法移送法院，經法官裁定屬於言論自由不罰，刑事局上仰朕意，不屈不撓再以侮辱公署罪移送，非要入罪不可。

「馬英九你看過來，看看人家怎麼當朕的。」蔡正元發文說：「有人罵你馬英九是小孬孬，你不但沒有移送法辦，還幫人家關說保職位；有人當街丟你鞋子，你沒有叫警察一再移送，還叫警察拿網子擋鞋子；有人在二二八場合吐你口水，你不但臉帶笑容，還唾沫自乾；有人用一大堆視頻侮辱你，你都無所謂，只有黨內替你打拚過的同志，多說你幾句，你才會銘記於心，動用金小刀。」

蔡正元說：「人家黨內同志狠狠賴她一下，都還可以當副總統，如果是你早就開除黨籍，鬧得滿城風雨了。馬英九呀！你好好看看人家是怎麼當『朕難容』。」

(中時 )