蔡英文總統（左）向莊貽麟（右）交談許久。（黃世麒攝）

警政署15日舉辦警察節慶祝大會，表揚28位全國模範警察，1名獲獎員警的子女拿起手機為父母拍照，記錄下父親的榮耀時刻。（黃世麒攝）

蔡英文總統15日出席警察節慶祝大會，頒獎表揚今年獲選的28位全國模範警察，其中，台中市政府警察局偵查佐莊貽麟起獲多把槍枝及毒品，表現優異獲表揚，他也是殉職的嘉義鐵路警察李承翰的姊夫。

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