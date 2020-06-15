全國模範警察表揚 鐵警李承翰姊夫入選 15:222020/06/15 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡英文總統（左）15日出席警察節慶祝大會，頒獎表揚今年獲選的28位全國模範警察，其中，台中市政府警察局偵查佐莊貽麟（中）起獲多把槍枝及毒品，表現優異獲表揚，他也是殉職的嘉義鐵路警察李承翰的姊夫。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統（左）向莊貽麟（右）交談許久。（黃世麒攝） 警政署15日舉辦警察節慶祝大會，表揚28位全國模範警察，1名獲獎員警的子女拿起手機為父母拍照，記錄下父親的榮耀時刻。（黃世麒攝） 蔡英文總統15日出席警察節慶祝大會，頒獎表揚今年獲選的28位全國模範警察，其中，台中市政府警察局偵查佐莊貽麟起獲多把槍枝及毒品，表現優異獲表揚，他也是殉職的嘉義鐵路警察李承翰的姊夫。 (中時 ) #警察 #李承翰 #姊夫 #全國模範 #全國 也許您會感興趣 社會熱門新聞 不是韓國瑜 史上被媒體害最慘公眾人物 鄉民一面倒選她！ - 社會 韓國瑜遭罷免 「反韓」律師送民進黨經典5字 - 社會 竹南科學園區趕上班 白牌重機撞奧迪 21歲騎士噴飛30米爆頭亡 - 社會 社會10點檔》富二代追砍父母106刀 怕沒死猛注射毒藥 還嗆記者沒人性 - 社會 警局飄粽香提前賀節慰警2心意 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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