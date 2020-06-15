擔憂全球將再次出現大規模的新冠疫情爆發，快速經濟復甦的願景即將出現破滅。周一日經225指數低開196點，晨收跌121.93點或-0.55%，為22183.55點，午後加劇跌200點，為22104點。東證一部指數晨收跌1.69點或-0.11%，為1568.9點。

受疫情影響最深的航空股，上午亦為跌深最多的分類，跌超過2%，其次為房地產跌1.4%，海運跌0.4%。

鮮少受疫情影響的半導體相關個股，上午呈現疲軟，愛德萬測試(Advantest)跌3.57%，東京威力科創(Tokyo Electron)跌2.9%。

在野村證券下調評等之後，飲料公司札幌(Sapporo)控股跌3.7%。

日本上周五公布五月工業生產指數終值，經季節調整為104.9，月增2%，少於原先預期的增加2.3%。市場解讀為經濟仍苦掙扎於復甦軌道。

(時報資訊)