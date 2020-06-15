雖然上周台股回檔，不過，外資仍站在買方，連續兩周買超台股，根據台灣證券交易所統計，上周外資買超總計298.88億元，累計今年初至6月12日為止，累計賣超為5,865.15億元。外資總持有股票市值為14兆2,806.17億元新台幣，占全體上市股票市值的41.10％，較6月5日的14兆2,470.75億元，增加335.42億元。

在個股部分，上周外資買超上市公司前三名個股中，友達(2409)、群創(3481)分居第一、二大，看好面板需求第3季將有起色，面板雙虎連續兩周居外資買超前兩大，上周買超張數分別為89,813張及55,183張，新光金(2888)買超54,266張排第三。

賣超部分，賣超前三大集中在金融股，分別為：永豐金(2890)、元大金(2885)及玉山金(2884)，張數分別為：57,473張、38,529張及33,412張。

(時報資訊)