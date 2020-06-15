國際廢鋼原料價格續揚且漲勢加大，加上澳洲鐵礦砂站穩100美元；原料價格上漲以及上周鋼筋買氣持續增溫，鋼筋大廠豐興(2015)今日連續第二周開出高盤，廢鋼、鋼筋均再調升每公噸300元。

回顧上周，國際廢鋼原料價格續漲，鋼筋買氣開始回溫，鋼筋大廠豐上周開出高盤，廢鋼、鋼筋均調升每公噸300元；為先前連續5周平盤後進一步向上。

隨著國際廢鋼原料價格持續上漲，國內鋼筋市場買氣持續回溫，豐興本周盤價為連二周開出高盤；豐興除了廢鋼收購價再漲300元，鋼筋價格也再漲300元，廢鋼每公噸收購牌價上升為7600元；鋼筋每公噸牌價上漲至1.52萬元，型鋼本周則持平，每公噸牌價維持1.96萬元。

國際原料行情方面，日本2H廢鋼每公噸續漲19美元至273美元；美國貨櫃廢鋼報價再升10美元至每噸250美元。澳洲鐵礦砂由每噸100.95美元漲到103.95美元。

(時報資訊)