端午節將至，富邦媒momo(8454)受惠於宅經濟商機，居家用餐需求提升，帶動電商粽子預購業績較去年同期成長近80%。

新冠肺炎疫情導致今年消費型態轉移，帶動電商食品銷售成長。因應端午節消費需求，momo今年集結105個品牌，推出高達約520款粽子，除了老字號品牌，還有知名餐廳粽、連年得獎粽等，提供消費者多元選擇，帶動公司粽子預購業績表現亮眼。

根據momo消費觀察，今年消費者在粽子的口味選擇上，仍以「懷舊風味」為首選，傳統台灣粽以及湖州粽銷量最為搶眼，其中由知名台菜餐廳「青葉臺菜」伊起呷台式粽拔得今年熱銷冠軍頭籌，嚴選台灣在地食材，加入青葉獨門醬汁疊加風味製成招牌葷素粽，讓消費者一次擁有，而momo網路獨家的素食養生福氣粽也深受消費者喜愛，透過時勢潮流結合獨家商品加持，創下較去年銷售成長突破60%的好成績，第二名的「竹南懷舊肉粽」及第3名的「呷七碗」精選肉粽銷售則分別較去年同期翻倍成長及年成長131%。

為帶給消費者更多美食優惠及優質服務，momo生鮮市集持續發燒中，除了聯手女星謝忻直播銷售海鮮，冷凍食品全新服務「全家超商取貨」即日起也正式上線，希望能進一步推升相關產品銷售業績。

(時報資訊)