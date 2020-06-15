上週五統一7-ELEVEn獅台南主場賽事邀請台灣小姐邱怡澍Joyce擔任開球嘉賓及賽前活動表演，賽前邱怡澍特別表演最擅長的扯鈴，搭配輕快旋律讓，充分展現別於棒球的律動與美。擅長扯鈴的邱怡澍，在正式開球前，也特別挑戰用「扯鈴」開球，從投手丘前將扯鈴拋向本壘版，漂亮弧線也成為中職首位使用扯鈴開球活動嘉賓。

邱怡澍就讀台南德光女中，小時候常與家人來到台南棒球場，這次能夠站上投手球開球是一個夢想實現。邱怡澍表示：「小時候就會收看中華職棒，認為只有超級大明星抑或是縣市首長等級的人還有總統才能擔任開球嘉賓，對他們滿是羨慕，曾經很天真的跟爸爸說，如果有朝一日我也能當開球嘉賓的話，我一定要當最酷的嘉賓，把球投進本壘板。

當時全家人都不相信會有這一天，包括我在內。但小時候的願望的確實現了，我成為了職棒的開球嘉賓，也把球丟到本壘板，可惜沒有投進好球帶。因此賽後我特地許了一個更加確實的心願，未來若是有機會再次擔任職棒開球嘉賓，我要投進好球帶。」

邱怡澍Joyce為統一獅開球，登上國際小姐官方臉書。（截自臉書）

上週邱怡澍開球活動也獲得國際關注，國際小姐官方IG「missintternationaloffical」及官方ＦＢ，po出邱怡澍開球照片，文中稱台灣是「第一個成功擊退Covid-19、世界第一個恢復職業體育賽事」，也介紹中職一開始採取採取閉門賽事，最近慢慢開放有限數量的觀眾等訊息。

邱怡澍表示，「得知國際小姐官方ＩＧ和ＦＢ介紹台灣防疫，真的是一件很有意義的事情，這次行程最大收穫，跟國外的朋友分享我在台灣的這些精采生活了，畢竟沒有球賽也就沒有開球，大家紛紛驚訝於我的故事，我知道他們又更了解台灣了一點。由於我在2019年代表台灣與82個國家的佳麗角逐國際小姐(世界三大選美)，最後創紀錄拿下二十強，藉由國際小姐的分享，便能觸及更多不同國家的人，開心的是又有更多人認識台灣了，這應該是最大的收穫。大概讓世界看見台灣隱約就是我的使命吧。」

邱怡澍曾榮獲台灣小姐，今年5月，中華職棒首度開放球迷進場，台南首場主場賽邱怡澍特別拍攝影片介紹台灣職棒防疫進場看球相關資訊，透過vlog影片拍攝，介紹TAIWAN及台南棒球場相關防疫看球資訊，親切活潑的介紹方式，讓民眾了解。而曾擔任台灣小姐的邱怡澍，影片中也全程使用英文介紹，讓許多在台外國人可以更近一步了解台灣職棒防疫，透過影片也讓更多外國人認識台灣、認識中華職棒。

上週除了開球圓夢外，邱怡澍也如同小球迷般，到看台體驗統一獅主場應援樂趣，並且發現台南棒球場雖然老舊，但充滿人情味，而且竟然在台南棒球場就可以吃到道地美食同記安平豆花、熱富蝦餅、貴記美食餐盒、煙燻滷味，這些都是排隊名店，竟然來就球場就可以吃到，真的很特別，也是很棒得服務。

(中時 )